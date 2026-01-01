Житель Прикамья предстанет перед судом за жестокое обращение с кошкой Спасти животное не удалось Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Прикамье 35-летний житель Гремячинска предстанет перед судом за жестокое обращение с соседской кошкой, повлёкшее её гибель. Заявление в полицию было направлено в декабре хозяином животного.

Как сообщили в краевом МВД, обвиняемый находился в подъезде многоквартирного жилого дома, когда заметил соседскую кошку. «Из хулиганских побуждений он схватил домашнего питомца и беспричинно нанёс ему ножевое ранение. В результате жестокого обращения животное погибло на глазах у своей хозяйки, вышедшей на лестничную площадку», — рассказали в ведомстве. Женщина обратилась за помощью к мужу, который направил заявление в полицию.

Расследование в отношении мужчины завершено. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». По данной статье виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы до трёх лет. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

