Уровень газификации Пермского края составляет 75,1% Это превышает средние показатели по стране

Правительство Пермского края

Глава региона Дмитрий Махонин и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 6 февраля в ходе рабочей встречи подвели промежуточные итоги сотрудничества компании и региона.

На сегодняшний день уровень газификации Пермского края составляет 75,1%, что превышает средние показатели по стране. В результате совместной работы с «Газпромом» в прошлом году было построено более 150 км газопроводов, а также газифицированы 11 населённых пунктов. В декабре завершился важный проект газификации северной части региона: строительство газопровода до Красновишерского и Чердынского округов. В рамках программы синхронизации продолжается модернизация котельных и перехода на газ. На данный момент обновлено 19 объектов.

Дмитрий Махонин отметил, что в крае продолжается бесплатное подключение к газу для жителей. Компенсируются затраты на строительство газопровода до участка и на прокладку сети непосредственно к дому. Благодаря программе газ поступает в 45 тыс. домов, что охватывает более 112 тыс. человек. Также обсуждались планы на новую «пятилетку», с 2026 по 2030 годы, в рамках которой будет продолжена газификация сельских населенных пунктов региона.

Кроме того, в правительстве Пермского края напомнили, что «Газпром» в прошлом году реконструировал стадион «Юность», который теперь служит местом тренировок для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха на льду. Стадион стал также базой для конькобежцев и баскетболистов — в одном из залов проходят занятия студентов колледжа олимпийского резерва Пермского края им. С.А. Белова.

