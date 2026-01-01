Пермский край стал одним из лидеров страны по переходу на российское ПО Доля его применения в регионе составляет 94,3% Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Пермский край вошёл в десятку лидеров России по доле применения отечественного программного обеспечения в органах власти, достигнув 94,3% использования суверенного ПО, согласно данным Минцифры России.

Министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских отметил, что это стало результатом системной работы и стратегического подхода, начавшегося с 2019 года. Регион активно сотрудничает с российскими ИТ-компаниями для импортозамещения иностранного ПО.

В настоящее время используются только отечественные средства защиты информации, что позволило эффективно отразить более 100% инцидентов информационной безопасности на рабочих местах сотрудников органов власти и в Центре обработки данных. Процесс внедрения отечественного ПО проходит поэтапно, с анализом результатов и корректировкой планов миграции, что минимизирует риски и обеспечивает плавный переход на новое ПО без сбоев в работе.

В конце 2025 года более 20 тыс. рабочих мест в органах власти и подведомственных организациях были оснащены российским ПО. Также ведётся работа в образовательных учреждениях и здравоохранении. В регионе функционирует Центр обработки данных Правительства Пермского края (ЦОД), где размещены более 50 государственных информационных систем с российским ПО. К концу прошлого года в ЦОД большая часть коммутационного и вычислительного оборудования, а также систем хранения данных была заменена на решения российского производства.

В правительстве Пермского края напоминают, что защита ЦОД и информационных систем Пермского края проходит в рамках национального проекта «Экономика данных».

