В Пермском крае упростят процесс строительства и ремонта объектов связи вдоль дорог Рассмотрение проекта закона запланировано на февраль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье упростят процесс строительства и ремонта объектов связи вдоль дорог. Об этом в своем телеграм-канале сообщает краевой парламент.

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект, регулирующий размещение объектов связи в полосах отвода автомобильных дорог. Документ призван устранить правовые барьеры, с которыми сталкиваются операторы при прокладке придорожных коммуникаций.

Законопроект конкретизирует допустимые виды работ на территориях вдоль трасс, устанавливает технические требования к прокладке и переустройству линий связи, а также определяет полномочия краевых властей по выдаче разрешений на строительство и ввод таких объектов в эксплуатацию.

Рассмотрение инициативы в первом чтении запланировано на февральском заседании парламента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.