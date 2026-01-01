Похороны погибшего во Вьетнаме жителя Прикамья пройдут 7 февраля Дениса Новикова похоронят в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Фото: "Некрологи. Кунгурский муниципальный округ"

В Кунгурском округе в группе «Некрологи» появилась информация о Денисе Новикове, который погиб во Вьетнаме 3 января 2026 года. Его семья выражает благодарность всем, кто проявил участие и поддержку, и сообщает о дате, времени и месте прощания. Об этом пишет газета «Пятница».

«Ваша поддержка стала для нас настоящим спасением в момент, когда казалось, что выхода нет. Спасибо за ваше доброе сердце, отзывчивость и неравнодушие. Благодаря коллегам, друзьям и просто неравнодушным людям мы смогли вернуть домой Альбину и Дениса. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия», — сказано в информации.

Прощание с Денисом Новиковым состоится 7 февраля. Церемония пройдёт в «Ритуальном зале» у нового кладбища с 11:00. Поминальный обед будет организован в столовой по ул. Карла Маркса, 10 (бывшее ПТУ № 2).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.