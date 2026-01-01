Прикамская прокуратура пресекла незаконное пользование сетями тепло- и водоснабжения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным (ничтожным) договора аренды 12 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей протяженностью более 14 тыс. м, расположенных в Куединском округе.

В ходе рассмотрения дела прокурором доказано, что администрация Куединского округа передала в пользование организации коммунального хозяйства по договору аренды объекты и сети тепло- и водоснабжения. Тем самым в нарушение действующего законодательства ответчики уклонились от обязанности по заключению концессионного соглашения, предусматривающего меры по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Решением Арбитражного суда Пермского края исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

