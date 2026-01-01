В Прикамье простились с погибшим на СВО штурмовиком Александром Ворошиловым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Оханской администрацией

В пятницу, 6 февраля, в Оханске похоронили погибшего на СВО стрелка штурмовой роты Александра Ворошилова. Об этом сообщили в окружной администрации.

Александр Ворошилось погиб 17 января. Ему было 36 лет. Он родился в Оханске, окончил здесь коррекционную школу, а затем поступил в училище, где овладел профессиями токаря, сварщика и каменщика. В городе его знали как надежного сотрудника административно-хозяйственной службы Оханской ЦРБ и ответственного рабочего одной из дорожных организаций.

В мае 2024 года Александр Ворошилов принял решение отправиться на СВО и более полутора лет выполнял воинский долг.

Администрация Оханского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Траурный митинг в память о погибшем военнослужащем состоялся в Оханском культурно-досуговом центре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.