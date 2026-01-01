Ветеринарная клиника в Пермском округе продавала лекарства без лицензии Дело рассмотрел арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в конце ноября прошлого года ведомство получило жалобу на продажу лекарств в одной из ветеринарных клиник Пермского муниципального округа без соответствующей лицензии.

Выяснилось, что клинику возглавляет индивидуальный предприниматель Вихарева А.С. 15 декабря 2025 года Россельхознадзор провёл выездную проверку, которая подтвердила факт продажи лекарств без лицензии, что нарушает ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Дело передали в Арбитражный суд Пермского края для вынесения решения.

4 февраля 2026 года Арбитражный суд Пермского края признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

