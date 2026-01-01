В Прикамье суд оштрафовал предприятие за выпуск поддельной молочной продукции В сливочном масле и сметане нашли растительные жиры Поделиться Твитнуть

27 января 2026 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение о привлечении ООО «Дикон-НК» к административной ответственности. Компания оштрафована по ст. 14.43 (ч. 2 и 3) и 14.46.2 (ч. 2) КоАП РФ, сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С марта по июнь 2025 года в магазинах сети «Светофор» в разных регионах России (Республика Башкортостан, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Чувашская Республика) были отобраны образцы молочной продукции компании «Дикон-НК». Среди них сметана с массовой долей жира 20% и 25%, а также сливочное масло «Крестьянское» (72,5%) и «Традиционное» (82,5%). В этих продуктах были выявлены несоответствия по жирнокислотному составу молочного жира, а также наличие растительных жиров, что указывает на фальсификацию.

В августе 2025 года сотрудники надзорного ведомства провели внеплановую проверку на предприятии, производящем и реализующем молочную продукцию в Чайковском Пермского края, и обнаружили ряд нарушений: для производства сметаны использовалось сырье, не соответствующее техническим стандартам; кроме того, компания не разработала программу, направленную на предотвращение вреда, если поступает информация о некачественных или опасных пищевых продуктах.

