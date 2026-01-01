В суды Пермского края жители пытались пронести 269 опасных предметов Чаще всего люди забывают о наличии в своих вещах горючих жидкостей, ножей, ножниц Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В 2025 году приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) изъяли у посетителей судов в Пермском крае 269 опасных предметов. Это на 27% меньше, чем в предыдущем году, что свидетельствует о снижении числа попыток проноса запрещенных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Чаще всего люди забывают о наличии в своих вещах горючих жидкостей, ножей, лезвий, ножниц и других колюще-режущих предметов. Например, в апреле 2025 года у 46-летнего посетителя участка мировых судей Ленинского района Перми при досмотре ручной клади нашли три стеклянные бутылки по 250 мл со спиртосодержащей жидкостью. Несмотря на предупреждение об административной ответственности, мужчина всё равно попытался пронести легковоспламеняющееся вещество.

Спустя три месяца в этом же суде задержали ещё одного нарушителя. У него в потайном отделении сумки нашли металлический брелок с острым концом. За несколько минут до этого он уверял пристава, что у него нет запрещенных предметов.

В прошлом году были зафиксированы и необычные попытки проноса. Так, в Свердловском районном суде Перми у 19-летнего посетителя обнаружили цепь от бензопилы.

Все нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ за неисполнение законного распоряжения пристава о прекращении действий, нарушающих правила в суде.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.