Жительница Перми получит компенсацию от крымского ИП за неудачный отдых Суд постановил взыскать с предпринимателя 75 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Мотовилихинский районный суд удовлетворил иск жительницы Перми к индивидуальному предпринимателю из Крыма. Она требовала возместить моральный вред. Об этом сообщили в Пермском краевом суде.

На процессе женщина рассказала, что прошлым летом отдыхала на полуострове. С 3 по 16 июня она проживала в гостевом доме, который был заранее забронирован. В день заселения она получила травмы, поскользнувшись на пороге, скрытом ковром. В результате она получила ушиб головы, ушиб колена и растяжение связок голеностопа.

Предприниматель не отреагировал на предложение возместить моральный вред. Во время суда женщина утверждала, что травмы, полученные в первый день, испортили ей отпуск.

Суд установил, что ИП не обеспечил безопасность на территории гостевого дома, не предупредив о наличии порога. Это привело к травмам истицы.

Суд постановил взыскать с предпринимателя в пользу истицы 50 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф 25 тыс. руб. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.