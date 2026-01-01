Снегопады в Пермском крае прогнозируются до конца недели Следующая неделя будет холодной и с небольшими осадками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Снегопады в Пермском крае ожидаются до конца недели. По данным Пермского ЦГМС, 6 февраля погоду определит ложбина циклона, смещающегося вдоль побережья северных морей. Под его влиянием пройдёт небольшой и умеренный снег в северной и центральной частях, в южной — без существенных осадков.

Ветер будет юго-западным, 6-11 м/с. Температура воздуха днём -13...-8°С, в Перми -12...-10°С. На следующий день, 7 февраля, характер погоды существенно не изменится.

«В воскресенье, 8 февраля, на Урал будет вытягиваться ложбина юго-западного циклона, связанная с ним фронтальная система принесёт на юг Пермского края умеренные и сильные снегопады. В северной части региона в ночное время выпадет небольшой снег, а днём и вовсе окажется без существенных осадков», — сообщают эксперты.

Ветер будет северным, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет -13....-8°С, на северо-западе -20...-15°С, днём -11...-6°С, на крайнем севере -16...-14°С. В Перми ожидается умеренный снег, ночью около -12°С, днём около -9°С.

С 9 по 12 февраля прогнозируется холодная погода с небольшими осадками.

