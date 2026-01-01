Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пьеса пермского драматурга вошла в лонг-лист премии «Ремарка» Шорт-листы должны быть опубликованы 1 марта Поделиться Твитнуть

Илья Губин. Фото: Пермский ТЮЗ

Пьеса пермского драматурга Ильи Губина «Где твоё сердце, или Пока не зацветёт плакун-трава» (6+) вошла в лонг-лист российской литературной премии «Ремарка», в номинацию произведений для детей «Маленькая ремарка. Сказка».

Илья Губин, завлит Пермского ТЮЗа, написал мюзикл «Где твоё сердце» в сотрудничестве с композитором Марком Либерзоном. Пьеса основана на мотивах западноевропейских сказок, но определённого источника у неё нет, сюжет оригинальный. Ведьма Метхильда готовит эликсир молодости, для которого ей недостает одного ингредиента — сердца прекрасной девушки. Выбор падает на принцессу Мию, которая вынуждена жить в безрадостном королевстве, где жизнь остановилась десять лет назад, поскольку Король объявил траур из-за смерти своей супруги и все эти годы сам отказывается жить полной жизнью и другим не дает.

В июне мюзикл будет представлен в ТЮЗе в виде эскизов.

«Ремарка» — крупнейший в России конкурс драматургии. Шорт-листы премии должны быть опубликованы 1 марта. В конкурсе «Маленькая ремарка. Сказка» представлено 13 произведений.

