Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пьеса пермского драматурга вошла в лонг-лист премии «Ремарка»
Шорт-листы должны быть опубликованы 1 марта
Пьеса пермского драматурга Ильи Губина «Где твоё сердце, или Пока не зацветёт плакун-трава» (6+) вошла в лонг-лист российской литературной премии «Ремарка», в номинацию произведений для детей «Маленькая ремарка. Сказка».
Илья Губин, завлит Пермского ТЮЗа, написал мюзикл «Где твоё сердце» в сотрудничестве с композитором Марком Либерзоном. Пьеса основана на мотивах западноевропейских сказок, но определённого источника у неё нет, сюжет оригинальный. Ведьма Метхильда готовит эликсир молодости, для которого ей недостает одного ингредиента — сердца прекрасной девушки. Выбор падает на принцессу Мию, которая вынуждена жить в безрадостном королевстве, где жизнь остановилась десять лет назад, поскольку Король объявил траур из-за смерти своей супруги и все эти годы сам отказывается жить полной жизнью и другим не дает.
В июне мюзикл будет представлен в ТЮЗе в виде эскизов.
«Ремарка» — крупнейший в России конкурс драматургии. Шорт-листы премии должны быть опубликованы 1 марта. В конкурсе «Маленькая ремарка. Сказка» представлено 13 произведений.
