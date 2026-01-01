Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла в январе на 5,2% Больше всего за месяц погружено химических и минеральных удобрений Поделиться Твитнуть

РЖД

В январе 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 3,6 млн тонн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В СвЖД уточняют, что за прошлый месяц погружено:

— химических и минеральных удобрений — 1,8 млн тонн (+9,5% к январю 2025 года);

— нефти и нефтепродуктов — 735,2 тыс. тонн (+20,5%);

— промышленного сырья и формовочных материалов — 305,1 тыс. тонн (-29,2%);

— строительных грузов — 288,7 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);

— химикатов и соды — 196,2 тыс. тонн (-4%);

— кокса — 120,1 тыс. тонн (-15,7%);

— цемента — 50,9 тыс. тонн (рост в 1,6 раза);

— лесных грузов — 29,4 тыс. тонн (-25,6%).

В целом погрузка на Свердловской железной дороге в январе 2026 года составила 9,9 млн тонн.

