Доля поездок по проездным билетам в Перми возросла до 44% Об этом сообщили в дептрансе

Алиса Окулова

Как сообщил руководитель департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, всё больше горожан предпочитают долгосрочные тарифы, которые удобны и экономически выгодны. Доля поездок по проездным билетам в Перми возросла до 44%. За прошлый год пассажиры сэкономили свыше 1,3 млрд руб. благодаря льготным и гражданским проездным.

«Пермь обладает одной из самых привлекательных линеек проездных билетов в стране», — отметил Путин и добавил, что в 2026 году льготы стали более доступными. Например, дети, которым ещё не исполнилось 7 лет, получили право на бесплатный проезд. Для оформления билета необходимо свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей с отметкой о ребёнке. Льготы также распространяются на студентов высших и средних учебных заведений из России и Беларуси. Это удобно для волонтёров, участников студенческих отрядов и приехавших на каникулы. Для получения льготы требуется действующий студенческий билет.

