В Перми ищут женщину, преследовавшую первоклассницу Возбуждено уголовное дело

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми неизвестная женщина преследовала первоклассницу. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Издание ссылается на заявление местной жительницы. По словам женщины, её дочь после школы подверглась преследованию со стороны незнакомки. Девочка успела забежать в квартиру, но преследовательница начала настойчиво звонить в дверь. Испуганный ребёнок открыл дверь, и незнакомка вошла в квартиру на несколько минут. По имеющейся информации, из квартиры пропали некоторые ценные вещи.

Полиция подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Сотрудники полиции проводят следственные действия для установления личности и местонахождения злоумышленницы», — сообщили в УМВД России по Перми.

