В январе из Прикамья выдворили девять иностранцев с судимостями В ближайшее время из России вышлют ещё двоих

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю отчитались о депортации девяти иностранных граждан.

Мигрантов, прибывших из Средней Азии и Африки, ранее признали виновными в убийстве, мошенничестве и незаконном обороте наркотических веществ, сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Поскольку у иностранцев были утрачены законные основания для нахождения на территории России, в январе этого года было принято 11 решений о их принудительном выдворении. На данный момент исполнены девять. Полицейские обеспечили сопровождение высылаемых лиц до места пересечения государственной границы с целью их отправки на родину.

В ближайшее время из страны будут принудительно высланы ещё двое иностранных граждан. Сейчас они находятся в центре временного содержания для иностранных граждан, действующем при Управлении МВД России по Перми.

В пресс-службе полиции Прикамья отметили, что всем выдворенным из страны иностранцам запретили въезд на территорию РФ.

