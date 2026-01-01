В Пермском крае полицейские задержали 22-летнего курьера телефонных мошенников Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В дежурную часть отдела МВД России «Чусовской» обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в отношении её матери 1937 г.р.

Как рассказали в полиции, на телефон пенсионерки поступил звонок от человека, который представился медицинским работником. Он сообщил, что дочь женщины попала в аварию и срочно нужны деньги на операцию. Поверив обманщику, пожилая женщина передала курьеру пакет с 400 тыс. руб. Вскоре после этого дочь пришла домой к матери, и пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что это 22-летний молодой человек из этого же города. Он рассказал, что нашёл работу в интернете, где ему предлагали забирать деньги у пожилых людей. Полученные средства он отправлял по указанным реквизитам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

Полицейские также выяснили, что задержанный причастен к еще одному аналогичному случаю. Он забрал 300 тыс. руб. у 87-летней пенсионерки, которая стала жертвой похожей схемы обмана. При задержании у молодого человека были изъяты часть похищенных денег.

Архив ИД «Компаньон»

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ведется следствие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.