В январе выросла средняя площадь продающихся квартир в новостройках Перми Цена за месяц поднялась на 2,7%

Ирина Молокотина

Нейросеть Алиса AI проанализировала цены на квадратные метры строящегося жилья в городах России с населением более 500 тыс. человек. В январе медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 1,7% по сравнению с декабрем 2025 года и достигла 178 тыс. руб. В 19 из 36 проанализированных городов цена увеличилась, в десяти городах стоимость квадратного метра осталась стабильной (изменение не превысило 0,5%), а в семи городах произошло снижение цен.

В Перми в январе 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 168 тыс. руб., что на 1,4% больше, чем в декабре. Полная медианная стоимость квартиры достигла 8,4 млн руб. при средней площади 50,7 кв. м, увеличившись на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди городов с населением более 500 тыс. жителей самая высокая медианная стоимость квадратного метра была зафиксирована в Москве (534 000 руб./кв. м), Санкт-Петербурге (338 000 руб./кв. м), Казани (252 000 руб./кв. м).

Наиболее значительное снижение цен на квартиры в новостройках в январе произошло в Новокузнецке (−2,6% до 147 000 руб./кв. м), Набережных Челнах (−1,2% до 166 000 руб./кв. м), Владивостоке (−1,2% до 186 000 руб./кв. м) и Оренбурге (−1% до 103 000 руб./кв. м).

В ряде городов динамика цен на новостройки в январе осталась близкой к стагнации: изменение медианной стоимости квадратного метра составило от −0,4% до +0,4%.

Анализ нейросети Алиса AI показал, что январская динамика цен на новостройки в этих городах во многом обусловлена сезонными факторами. В начале года покупательская активность традиционно смещается к более понятным и ликвидным предложениям, в то время как предложение временно сокращается: в период новогодних каникул часть объявлений снимается с экспозиции, а вывод новых этажей застройщики откладывают до февраля-марта.

Это приводит к изменению структуры экспозиции: доля более дорогих лотов увеличивается, тогда как массовые и бюджетные варианты представлены менее полно. При неизменных размерах квартир это вызывает рост медианной стоимости квадратного метра без реального ускорения рынка. Разнонаправленная динамика цен в разных городах отражает локальные условия: от коррекции в сегментах с избытком предложения до роста там, где сохраняется дефицит нового жилья.

