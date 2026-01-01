Сотрудницу администрации Березников будут судить за фальсификацию документов Она пыталась оспорить дисциплинарное взыскание Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СК в Березниках завершили расследование уголовного дела против местной жительницы 1978 г.р. Женщина обвиняется в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, обвиняемая, будучи сотрудником отдела муниципальной службы и кадров администрации Березников, получила дисциплинарное взыскание в форме замечания за несвоевременное выполнение поручения главы города. Это поручение включало внесение изменений в штатное расписание и подготовку необходимых документов в электронном и бумажном виде.

Для обжалования взыскания она обратилась в суд, однако первая инстанция оставила решение в силе. Затем обвиняемая изготовила поддельные документы, содержащие ложные сведения, пытаясь представить их в апелляционной инстанции как подтверждение своевременного исполнения задания. Суд повторно отклонил её требования, а администрация провела внутреннюю проверку, выявив факт подделки документов. Заявление о преступлении поступило в Следственный комитет от сотрудников мэрии Березников.

В рамках расследования были проведены почерковедческая экспертиза, осмотр компьютерной техники и документации, а материалы гражданского дела признаны вещественными доказательствами.

