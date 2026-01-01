В январе цены на новые автомобили в Пермском крае снизились на 7,8% В начале года многие производители скорректировали розничные цены Поделиться Твитнуть

В январе 2026 года средняя цена нового автомобиля в Пермском крае опустилась до 2,4 млн руб., что на 7,8% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает «Авто.ру Бизнес».

Особенно заметно, до 1,12 млн руб., подешевела Lada Granta. Однако некоторые популярные модели, напротив, подорожали. Например, отечественная Tenet T4 выросла в цене на 5,1%, до 2,22 млн руб., а Lada Niva Travel и Changan CS35 подорожали на 2%, до 1,48 и 2,71 млн руб. соответственно.

В начале года многие производители скорректировали розничные цены на свои автомобили, а доля новых отечественных марок на рынке продолжала расти. По данным «Авто.ру Бизнес», по всей стране в январе предложение российских марок увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот рост, а также повышение утилизационного сбора, стали основными причинами увеличения цен. В результате средняя стоимость нового автомобиля российского производства в январе составила 2,03 млн руб., а китайского — 3,94 млн руб.

