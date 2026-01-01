На метеостанции Губаха в Прикамье высота снежного покрова превысила метровую отметку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня утром, 6 февраля, согласно данным метеостанции Губаха (Пермский край), высота снежного покрова достигла 105 см. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Специалисты отметили, что достигнутый показатель совпадает с предсказаниями Европейского центра среднесрочных прогнозов.

Также отмечается, высота снега в 105 см лишь немного превышает климатическую норму для начала февраля. В прошлом году аналогичный показатель был достигнут 3 февраля. А самой снежной за последние годы в Губахе стала зима 2016–2017 годов, когда снежный покров достигал 122 см.

