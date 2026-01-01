ЦСКА обыграл пермскую «Парму» в матче Basket Cup И вышел в «Финала четырёх» Поделиться Твитнуть

В матче группового этапа турнира Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 WINLINE Basket Cup московский ЦСКА обыграл в Перми «Бетсити Парму». Встреча завершилась со счётом 83:88 (26:21, 20:25, 8:19, 23:29) .

Лучшим игроком матча стал Лука Митрович из ЦСКА, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и две передачи.

У «Пармы» самым результативным оказался Виктор Сандерс, который набрал 24 очка, пять подборов и восемь передач.

ЦСКА стал первым участником «Финала четырёх» турнира Basket Cup.

