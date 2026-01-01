За сутки в Прикамье потушили семь пожаров Один человек погиб Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 5 февраля на территории Пермского края потушили семь пожаров. Три из них произошли в Пермском муниципальном округе, два — в Перми, по одному — в Кунгурском и Краснокамском муниципальных округах. В одном из пожаров погиб человек, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения пожаров 5 февраля в Пермском крае 282 группы из 661 человека проверили 3 049 жилых домов и прилегающих территорий, ознакомили с правилами пожарной безопасности 4 960 человек, распространили 4 013 информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает: «При обнаружении признаков пожара срочно звоните по телефонам «01», «101», «112».

