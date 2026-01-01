Мошенники стали предлагать пермякам списать долги через МФЦ Жертвам предлагается перейти по ссылкам из писем, которые ведут на поддельные сайты Поделиться Твитнуть

Злоумышленники начали распространять мошеннические схемы, обещая списание долгов через МФЦ в рамках якобы государственной программы. Об этом предупредили в пресс-службе Пермского краевого многофункционального центра «Мои документы».

Жертвам предлагается перейти по ссылкам из писем, которые ведут на поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы. На таких сайтах предлагается пройти тест для определения вероятности списания долгов. Для получения результатов теста сайт запрашивает код подтверждения, полученный в SMS.

Важно отметить, что в Пермском крае действительно существует возможность подать заявление о признании физического лица банкротом во внесудебном порядке в офисах «Мои Документы». Однако для этого необходимо выполнить ряд условий: сумма непогашенных обязательств должна составлять от 25 тыс. до 1 млн руб., а исполнительное производство должно быть завершено, то есть судебные приставы не должны обнаружить у заявителя имущество или денежные средства, подлежащие взысканию.









