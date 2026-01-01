Продажи новых автомобилей в Прикамье в 2025 году снизились на 14% При этом в декабре зафиксирован заметный рост Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре 2025 года в Пермском крае зафиксирован рост продаж новых автомобилей на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Одним из факторов, способствовавших этому увеличению, стало ожидаемое повышение цен на автомобили из-за увеличения утилизационного сбора. В февральском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» рынок легковых автомобилей был отмечен как одна из ключевых тем.

За год в регионе продажи новых автомобилей снизились на 14%, что соответствует общероссийским показателям (минус 16%). Главная причина этого спада заключалась в изменении потребительских предпочтений: покупатели стали избегать приобретения новых автомобилей от малоизвестных брендов по ценам, сопоставимым с ранее популярными иномарками. В результате спрос переместился на вторичный рынок, что в свою очередь привело к увеличению среднего возраста автомобилей в стране: доля машин старше 10 лет превысила 70%.

Несмотря на высокие процентные ставки, более двух третей новых автомобилей в 2025 году были куплены в кредит. В декабре, благодаря повышенному спросу, объем выдачи автокредитов в Пермском крае вырос на 44% по сравнению с предыдущим годом.

