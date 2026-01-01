В столице Прикамья проходит благотворительная акция «В самое сердце» Пермяки могут помочь тяжелобольным детям и сиротам, купив тематические открытки Поделиться Твитнуть

В Перми стартовала ежегодная благотворительная акция «В самое сердце», организованная фондом «Дедморозим». Для этого была выпущена новая серия открыток, каждая из которых посвящена любви и чуду. На открытках размещены вдохновляющие надписи: «Ты рядом — и это настоящее чудо», «Любовь творит чудеса», «Любовь не имеет границ», «Любовь — это чудо, а чудо — это ты».

Акция «В самое сердце» проходит в Перми уже в третий раз. В этом году она продлится до 10 марта и охватит сразу три праздника: День всех влюблённых, День защитника отечества и Международный женский день.

По словам руководителя отдела финансирования чудес «Дедморозим» Дарьи Пикаловой, эти праздники объединяет одно чувство — любовь. Она отметила, что добрые дела не только не нарушают атмосферу этих дней, но и придают ей новый смысл.

Открытки можно приобрести у партнёров акции:

— в антикафе «ЛЕС» (улица Советская 51А/1);

— в вегетарианском кафе и кондитерской Lemon Tree (ул.Советская, 29);

— в лавке авторских штучек «Чердак» (ул. Ленина, 54);

— в магазине-барахолке «Твоя полка» (ул.Ленина, 39 и Комсомольский проспект, 31А);

— в студии йоги «Кора» (ул.1-я Красноармейская, 3);

— в профкоме студентов ПГНИУ (ул.Букирева, 10).

Полный список партнёров можно посмотреть на сайте love.dedmorozim.ru и продолжает пополняться. Там же можно сделать благотворительное пожертвование. Вырученные деньги на помощь тяжелобольным детям и сиротам.

