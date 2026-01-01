Сергей Лавров и Дмитрий Махонин обсудили развитие внешнеэкономических связей Прикамья Рабочая встреча прошла в Москве Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретились в Москве для обсуждения развития внешнеэкономических связей региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На сегодняшний день Пермский край осуществляет торговлю со 124 странами мира, экспортируя свою продукцию в 112 государств. Основными товарами являются удобрения, химическая промышленность, машиностроение и оборудование для нефтегазового сектора. Особое внимание уделяется развитию высокотехнологичных отраслей, включая высокоточную металлургию и машиностроение.

В сфере международного сотрудничества региональные компании активно участвуют в промышленных проектах совместно с иностранными партнёрами. Дмитрий Махонин подчеркнул, что среди участников более 600 местных производителей сотрудничают с 53 отечественными и международными холдингами. Выставочная активность включает крупные международные площадки, где представлены пермские инновационные решения и продукты.

В рамках рабочей встречи главы МИД РФ и губернатора были обозначены планы проведения Международных общественно-политических слушаний в 2026 году и Международного форума дружбы народов. Эти события призваны укрепить позицию региона на международной арене и продемонстрировать успешные проекты в сфере экономики и культуры.

Сергей Лавров положительно отозвался о работе Пермского края, подчеркнув эффективность региональных усилий по расширению экономических контактов и интеграции в глобальные рынки.

Представители дипломатических миссий ознакомились с инновационными разработками в области двигателестроения и робототехники. Были продемонстрированы уникальные объекты культурного наследия региона, а также Международный межвузовский кампус и новый корпус Пермской государственной художественной галереи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.