На благоустройство Перми за два года планируют выделить более 580 млн рублей Мэрия подготовила поправки в городской бюджет

Пермь

Константин Долгановский

В гордуму внесены предложения по изменению бюджета города на 2026-2028 годы. Их рассмотрят на февральском заседании, сообщает мэрия Перми.

Проектом предусмотрено перераспределение остатков средств, накопившихся на 1 января 2026 года. Более 580 млн руб. будут направлены в 2026-2027 годах на благоустройство города и реализацию инвестпроектов, включая капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, реконструкцию дорог и строительство спортзала в школе № 81.

Также предлагается увеличить стипендии одарённым детям и премии талантливой молодежи, тренерам и преподавателям в сфере культуры на сумму 26,2 млн руб. В результате размер молодежной премии «20 на 20» вырастет с 20 до 100 тыс. руб., а стипендии «Спортивные надежды» — с 500 до 2 тыс. руб.

Дополнительно могут выделить 70 млн руб. на переселение граждан из аварийного жилья и 73 млн руб. на обустройство контейнерных площадок для ТКО в 2026 и 2027 годах.

Ожидается, что в 2026 году доходы бюджета города составят 65,8 млрд руб., расходы — 69 млрд руб., в 2027-м — доходы 68,4 млрд, расходы 71,6 млрд, в 2028-м — 66,1 и 67 млрд руб. соответственно.

