Вечером 5 февраля Пермь сковали девятибалльные пробки Произошло 4 ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 5 февраля краевая столица вновь встала в пробках. По данным «Яндекса» на 18:00, загруженность дорог оценивается в 9 баллов.

Заторы скопились почти во всех районах города. Так, в Свердловском районе наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на улицах Николая Островского, Пушкина, Сибирская, 25-Октября, Швецова, Революции, Хирурга Суханова, Чернышевского, 1-я-Красноармейская, Куйбышева, Пихтовая, Холмогорская, Ижевская, Героев Хасана, Старцева, Васильева, Краснополянская, Лихвинская.

В Ленинском районе «бордовым» и «красным» светятся улицы Луначарского, Ленина, Монастырская, Советская, Пермская, Максима Горького, Попова, Петропавловская, Борчанинова, а также пр. Комсомольский. В Дзержинском в пробках пл. Гайдара, ул. Локомотивная, ул. Окулова,

В Мотовилихе особенно загруженными остаются улицы Уинская, Макаренко, Крупской, Лебедева, Уральская, Дружбы, Гайдара и б. Гагарина. В Индустриальном машины скопились на улицах Стахановская, Мира, Карпинского, Рязанская, Леонова, Свиязева.

Также длинный затор наблюдается на Западном обходе, в сторону Красавинского моста.

