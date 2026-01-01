Каждый второй пермяк придумывает сложные пароли для защиты аккаунтов в интернете Личную информацию используют только 18% пользователей Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Каждый второй житель Перми придумывает сложные пароли для защиты своих аккаунтов в интернете. Опрос «Авито» показал, что разнообразные комбинации букв, цифр и символов используют 55% опрошенных. Также для повышения безопасности 72% пользователей подключают двухфакторную аутентификацию.

Личную информацию при создании используют только 18% пользователей, 6% доверяют менеджерам паролей, а 7% — автоматически предложенным паролям при регистрации. Ещё 4% генерируют пароли с помощью искусственного интеллекта, 2% — просят помощи у близких, в большинстве случаев это пользователи старше 65 лет.

При ранжировании по гендерному признаку аналитики отметили, что женщины чаще мужчин используют личные данные для паролей (17% против 13%). Мужчины чаще всего обращаются к генераторам паролей и ИИ.

Уникальные пароли для защиты аккаунтов придумывают 59% респондентов, 44% используют разные пароли только для важных сервисов, а в среднем пермяки используют около четырёх разных паролей. При этом 6% меняют пароль раз в три месяца, 11% — раз в полгода, 19% — каждый год, а 14% — раз в несколько лет. Около 22% принимают решение о смене пароля только после утечки данных или взлома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.