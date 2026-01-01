Два новых медицинских объекта появились в Пермском крае Поликлиника и женская консультация открылись в Осе и Куеде Поделиться Твитнуть

В Пермском крае начали работу два новых медицинских объекта. Как сообщается на сайте регионального правительства, в Осе открылась поликлиника на 100 посещений в смену, в Куеде — женская консультация.

Здание поликлиники в Осе возвели в рамках Адресной инвестиционной программы и при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медпомощь здесь смогут получать 20 тыс. человек, в том числе жители отдалённых территорий. В учреждении организован полный цикл оказания помощи.

Приём ведут вся участковая терапевтическая служба и узкие специалисты. Пациенты могут обратиться к пульмонологу, кардиологу, неврологу, гериатру, оториноларингологу, онкологу, офтальмологу, урологу, специалистам по паллиативной помощи и другим. В поликлинике также предусмотрен дневной стационар и кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ, спирография, велоэргометрия).

Женская консультация в Куеде начала приём пациенток на этой неделе. Её строительство и оснащение современным медицинским оборудованием велось в рамках нацпроекта «Семья». Всего было поставлено 214 единиц новейшего оборудования, включая гинекологические кресла с гидроприводом, доплеровский анализатор, кольпоскоп, на общую сумму более 33 млн руб. Здесь также организован дневной стационар, в который уже привезены наркозно-дыхательные аппараты, кислородные концентраторы и другое оборудование.

«Расширение сети женских консультаций в территориях региона помогает повысить доступность и комфортность медицинской помощи для всех пациенток, в том числе в период беременности. Подобные медобъекты откроются в этом году в Очёре, Верещагино и Карагае», — отметили в краевом минздраве.

