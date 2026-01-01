Бывшая сотрудница магазина одежды в Перми оштрафована за хищения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы взыскали штраф с бывшей сотрудницы магазина, которая присваивала деньги из кассы, чтобы решить свои финансовые проблемы, сообщили в ГУФСПП по Пермскому краю.

27-летняя девушка работала заместителем управляющего в магазине одежды и аксессуаров в Перми. У неё был доступ к кассе и пароль от внутренней базы данных. Она совершила 25 фиктивных возвратов товаров, забирая деньги из кассы. По её словам, она сделала это, чтобы погасить долги по микрозаймам. Ущерб магазину составил около 150 тыс. руб.

Когда хищения были обнаружены, против женщины возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием служебного положения).

Суд признал её виновной и назначил штраф в размере 100 тыс. руб. Судебный пристав уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства. Если она не заплатит штраф в течение 60 дней, суд может заменить наказание. У неё также арестовали банковские счета.

После этого штраф был полностью взыскан, и исполнительное производство закрыто. Однако статус должника за женщиной сохраняется, и она должна возместить ущерб компании.

