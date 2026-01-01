«Скорая помощь» Перми 72 раза выезжала на случаи переохлаждения в январе Ещё 159 вызовов касались травм из-за гололёда Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В январе 2026 года Пермская станция скорой медицинской помощи зафиксировала 72 вызова, связанные с переохлаждением и обморожением. Также в январе было зарегистрировано 814 случаев уличных и общественных травм. 159 вызовов касались травм, полученных на льду. Об этом пишет «Рифей».

Всего за месяц врачи выезжали на вызовы к пациентам с ОРВИ — 5640 раз, госпитализировано с симптомами простуды 676 человек, по поводу гипертонии медиков вызывали 5 532 раза, болезней сердца — 2 008, из-за алкогольного отравления — 1827.

Всего за январь медики обслужили 39,7 тыс. вызовов, из них 3,4 тыс. были экстренными. Госпитализировано 13,3 тыс. пациентов.

Отметим, что ГБУЗ «Пермская станция скорой медицинской помощи» выполняет вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе. В статистике отражены общие данные для этих территорий.

