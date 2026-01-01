Два пермских вуза вошли в глобальный агрегированный рейтинг Они попали в пятую лигу Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

Агрегатор независимой оценки высшего образования опубликовал исследование «Вузы постсоветского пространства в глобальных предметных рейтингах» 2026 года. Аналитики включили в него два вуза ПНИПУ и ПГНИУ. Оба попали в пятую лигу.

В Пермском политехе рассказали, что вуз попал в список из 129 ведущих университетов, где отмечено его достижения в 21 предметной области.

ПНИПУ вошел в пятую лигу по таким направлениям, как «Математика», «Компьютерные и информационные науки», «Физика и астрономия», «Химические науки», «Биологические науки», «Строительство и архитектура», «Электротехника, электронная техника, информационные технологии», «Механика и машиностроение», «Химические технологии», «Технологии материалов», «Энергетика и рациональное природопользование», «Нанотехнологии», «Прочие технологии», «Фундаментальная медицина», «Клиническая медицина», «Прочие сельскохозяйственные науки», «Экономика и бизнес», «Социальная и экономическая география».Три из них заняли наивысшую позицию среди университетов Пермского края.

