Названы восемь наиболее распространенных видов рака в Пермском крае Лидирует рак кожи

Олег Орлов, заслуженный врач РФ и профессор ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера, в интервью perm.aif.ru поделился информацией о восьми самых часто встречающихся видах рака в Пермском крае. Список был составлен на основе многолетних данных и отражает изменения в структуре заболеваемости, вызванные образом жизни, питанием и экологическими факторами.

На первом месте — рак кожи, который ежегодно диагностируется у 12–13% новых пациентов. По словам Орлова, это в основном базалиома (базольноклеточный рак), не склонная к метастазированию и хорошо поддающаяся лечению.

Второе место занимает рак молочной железы, который с 2005 года поднялся с третьей позиции. Его высокая доля в статистике указывает на значительную распространенность.

Третье место принадлежит раку предстательной железы, который за последние десять лет продемонстрировал самый значительный рост: с четвёртой позиции в 2014 году он поднялся на третью в 2024-м. Среди мужчин он уступает только раку лёгкого.

Рак лёгкого, который был лидером в 2005 году, сейчас занимает четвёртое место. На пятом месте стабильно держится рак ободочной кишки, который врачи называют «болезнью благополучия», так как он связан с рафинированным питанием и сидячим образом жизни. Рак прямой кишки всегда следует за ним.

Рак желудка, который ранее был на первом месте, сейчас занимает седьмое. Орлов связывает его снижение с улучшением качества питания в регионе. Восьмую позицию по очереди занимают рак шейки матки, рак тела матки и рак почки.

