Вышла книга об истории пермской литературы и пермского книгоиздания «Большая книга о пермской книге» создана издательством «Маматов» и типографией «Астер»

Фото из "Большой книги о пермской книге"

В Перми вышла из печати «Большая книга о пермской книге» (12+) — энциклопедическое подарочное издание об истории пермской литературы и пермского книгопечатания. Авторы проекта — издатель Ильдар Маматов и полиграфист Василий Дудкин — говорят, что это не коммерческий проект, а признание в любви к своему делу и печатной книге; полемическое утверждение о том, что даже в цифровую эпоху печатная книга является произведением искусства и источником возможностей, которых не даёт виртуальная литература.

Авторы вместе с редактором Альмирой Зебзеевой задумали свой труд как энциклопедический: в репродукциях и иллюстрациях, в текстах и сюжетах, в портретах и эпизодах раскрыта история создания, оформления, печатания и бытования пермской книги за её почти трехсотлетнюю историю. Здесь представлен труд литераторов и художников, издателей и полиграфистов. Сделана попытка окинуть взглядом книгоиздательское пространство постсоветского времени вплоть до современности.

Издание впервые систематизирует весь период развития книжного дела в Перми с 1792 года, когда была отпечатана первая пермская книга — «О сибирской язве» Михаила Гамалеи, по 2025 годы.

Книга разделена на главы:

- Минувшая эпоха: первое пермское издание — книга Михаила Гамалеи, а также издания Дмитрия Смышляева и других краеведов. В конце XIX — начале XX века в Перми выходило до 300 книг в год.

- Советский период: в 1920-1940-х годах издавались книги, посвященные пропаганде нового образа жизни. В 1942 году в Пермь было эвакуировано оборудование Ленинградской типографии, что способствовало развитию печатного дела в городе. В 1960-х годах вступил в строй полиграфический комбинат «Звезда», подняв на качественно новую ступень пермскую полиграфию, позволив выпускать многотысячные тиражи и изящные уникальные издания.

1960-80-е годы — время подлинного взлёта пермской книги. В Перми трудились талантливые детские писатели: Лев Кузьмин, Ирина Христолюбова, Лев Давыдычев. Образовался круг даровитых художников-графиков. Зародилась и расцвела пермская книжная миниатюра.

Издательство выпускало большими тиражами произведения Майн Рида, Жюля Верна, Александра Беляева, а также сборники «Юношеская библиотека», «Домашние вечера» и красочные книги сказок. Альманах «Оляпка» пользовался огромной популярностью у детей не только в СССР, но и за рубежом. Любители высокой поэзии носили в кармане малоформатные «кирпичики» стихов Пушкина и Цветаевой, Бунина и Мандельштама.

- Новое время: в 1990-е годы рождаются новые издательства: «Алетейя», «Здравствуй», «Капик», «Книжный мир», «Пушка», «Урал-Пресс», «Янус» и другие. В малых городах Прикамья активно издаются книги на средства заказчиков и благотворителей.

«Большая книга о пермской книге» — ещё и демонстрация полиграфических возможностей сегодняшнего дня: в её оформлении (дизайнер — Олег Трушников) и печати использованы лучшие технологии и материалы.

Тираж издания — 700 экземпляров. Ожидается, что книга будет представлена на презентации в библиотеке им. Горького 19 февраля.

