Четверть пермяков используют гаджеты для отслеживания показателей здоровья В среднем расходы на них составляют 8 тысяч рублей в год

Фото: Drazen Zigic

freepik.com

Сервис «Авито» подсчитал, что девять из 10 жителей Перми интересуются здоровыми привычками, четверть из них использует гаджеты для отслеживания показателей здоровья. В среднем расходы на них составляют 8 тыс. руб. в год.

Из тех респондентов, кто интересуется улучшением здоровья и повышением продуктивности, 37% только начинают вести здоровый образ жизни, 18% уже ведут ЗОЖ. Специальные гаджеты чаще всего использует молодёжь 18-24 лет — 31% опрошенных.

Для отслеживания состояния организма большинство пермяков использует умные часы — 28%, фитнес-браслетами пользуются 24%, умными весами — 22%. Поколение «зумеров» активно пользуется приложениями для подсчёта калорий (21%), трекерами сна (18%) и умными будильниками (15%). Старшее поколение в возрасте более 45 лет в основном (45-60%) пользуется тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами.

В среднем на специальные устройства в год у жителей Перми уходит около 8 тыс. руб., при этом 19% респондентов укладываются в 5 тыс. руб., 12% — в сумму от 5 до 10 тыс. руб. Более 30 тыс. тратят 12%.

«Среди самых популярных полезных привычек — отказ от алкоголя и курения (48%), а также соблюдение режима сна и отдыха (42%). Ещё 36% принимают витамины и БАДы — чаще это женщины. Они же активнее следят за водным балансом (43% против 28% мужчин), питанием (36% против 30%) и чаще проходят чекапы и профилактические медосмотры (21% против 15%). Мужчины же в основном внедряют регулярные физические нагрузки (37% против 32% женщин)», — отметили аналитики.

