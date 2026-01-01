Пермское УФАС проверит ценовую политику цементных заводов Это делается для предотвращения картельных сговоров Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В преддверии строительного сезона 2026 года антимонопольная служба Пермского края внедрила обязательную регистрацию внебиржевых сделок по продаже цемента. Этот механизм направлен на отслеживание реальных цен и предотвращение картельных сговоров. Теперь при синхронном повышении цен несколькими предприятиями можно будет выявить признаки нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Правительство РФ расширило перечень товаров, подлежащих регистрации внебиржевых сделок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В список вошли семь наиболее распространённых марок цемента. Это решение соответствует поручению президента РФ Владимира Путина.

Производители цемента, включая Пашийский металлургическо-цементный завод, Горнозаводский цементный завод (ООО «Горнозаводскцемент») и планируемый к запуску Чусовской цементный завод (запуск ожидается во второй половине 2026 года), обязаны сообщать о внебиржевых сделках, превышающих 20 тонн. Это требование распространяется на компании с годовым объёмом производства не менее 300 тыс. тонн.

