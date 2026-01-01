В Перми военные следователи убедили двух мигрантов заключить контракт на СВО
Им разъяснили условия ускоренного получения гражданства
В четверг, 5 февраля, сотрудники военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с коллегами из военной полиции провели мероприятия по постановке на воинский учёт иностранных граждан, недавно получивших гражданство РФ.
В рамках этих мероприятий военные следователи проверили ключевые общественные места, включая торговые центры и строительные площадки.
По итогам проверок были выявлены двое иностранных граждан, которые после разъяснения им условий ускоренного получения гражданства выразили желание заключить контракты с Вооруженными силами РФ для участия в СВО.
В следкоме напомнили, что в 2026 году уже проводились рейды по выявлению нарушений в сфере воинского учёта. В результате одного из таких рейдов пятерым бывшим мигрантам были вручены повестки для постановки на воинский учёт.
Всего в 2026 году на воинский учёт было поставлено 15 иностранных граждан, получивших российское гражданство.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.