На «серую» зарплату готова согласиться треть пермяков Жители Перми с высшим образованием чаще отказываются от «серых» схем

Константин Долгановский

45% пермяков категорически против работы с «серой» заработной платой или неофициального трудоустройства. В то же время 32% опрошенных готовы согласиться на такие условия, сообщает SuperJob.

Мужчины более склонны к неофициальной оплате труда, чем женщины: 36% против 28%. Хотя среди мужчин разница между готовыми и не готовыми к «серой» зарплате незначительна (36% и 34% соответственно), среди женщин значительно больше тех, кто считает соблюдение Трудового кодекса обязательным условием (55%).

На людей старше 45 лет недобросовестные работодатели могут оказывать большее влияние: среди них 39% готовы получать зарплату в конверте, тогда как среди молодёжи до 35 лет этот показатель составляет всего 26%.

Жители Перми с высшим образованием чаще отказываются от «серых» схем, чем те, кто имеет среднее профессиональное образование: 49% против 40% соответственно.

