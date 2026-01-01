В 2025 году за нарушения в суде наказано 733 жителя Пермского края Девять человек получили административный арест Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

За минувший год судебные приставы по ОУПДС ГУФССП России по Пермскому краю возбудили 733 административных дела за нарушение правил поведения в суде. Из них 21 человек был привлечен к ответственности за повторное нарушение. В информации ведомства отмечается, что по сравнению с 2024 годом число агрессивных и несдержанных граждан уменьшилось на 225 человек, что говорит о повышении уровня правосознания жителей региона. За неподобающее поведение в суде нарушители были оштрафованы на сумму около 809 тыс. руб., а 9 человек получили административный арест.

Например, житель Лысьвы провел несколько дней в спецприемнике за своё поведение в суде. Мужчина, привлеченный к ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ за нарушение правил суда, повторно не выполнил требование судебного пристава предъявить запрещенные предметы при прохождении досмотра. У нарушителя, который уже имел проблемы с законом, была обнаружена ёмкость с этиловым спиртом.

За неисполнение законного распоряжения судебного пристава на мужчину был составлен протокол по ч. 3 ст. 17.3 КоАП РФ. После рассмотрения дела он был признан виновным и отправлен на административный арест.

