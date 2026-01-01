В 2025 году за нарушения в суде наказано 733 жителя Пермского края

Девять человек получили административный арест

судебные приставы 2

  УФССП России по Пермскому краю

За минувший год судебные приставы по ОУПДС ГУФССП России по Пермскому краю возбудили 733 административных дела за нарушение правил поведения в суде. Из них 21 человек был привлечен к ответственности за повторное нарушение. В информации ведомства отмечается, что по сравнению с 2024 годом число агрессивных и несдержанных граждан уменьшилось на 225 человек, что говорит о повышении уровня правосознания жителей региона. За неподобающее поведение в суде нарушители были оштрафованы на сумму около 809 тыс. руб., а 9 человек получили административный арест.

Например, житель Лысьвы провел несколько дней в спецприемнике за своё поведение в суде. Мужчина, привлеченный к ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ за нарушение правил суда, повторно не выполнил требование судебного пристава предъявить запрещенные предметы при прохождении досмотра. У нарушителя, который уже имел проблемы с законом, была обнаружена ёмкость с этиловым спиртом.

За неисполнение законного распоряжения судебного пристава на мужчину был составлен протокол по ч. 3 ст. 17.3 КоАП РФ. После рассмотрения дела он был признан виновным и отправлен на административный арест.

