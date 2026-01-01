ИГЖН Пермского края потребовала от управляющих организаций очистить крыши домов Из-за колебания температур и снегопадов риск обрушений льда и снега возрос Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

Инспекция госжилнадзора Пермского края обратилась к управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и ЖСК с требованием в кратчайшие сроки принять меры по очистке крыш и других элементов многоквартирных домов от снежных масс, ледяных навесов и наледи.

В инспекции обратили внимание, что в связи с сезонными изменениями температуры риск для жизни и здоровья граждан из-за возможного обрушения снега и льда с крыш повышается.

ИГЖН также настаивает на проведении управляющими организациями регулярных осмотров зданий и своевременном устранении всех выявленных проблем для обеспечения безопасности.

В инспекции также обратились к жителям: «Будьте внимательны: сосульки часто образуются над водостоками, эти участки фасадов особенно опасны. Старайтесь обходить их стороной и не подходить близко к стенам зданий. При выходе из домов обращайте внимание на скопления снега и льда на крышах, избегайте мест, где они могут обрушиться. Особое внимание уделите безопасности детей. Если вы заметили сосульки на крыше вашего дома, немедленно сообщите об этом в вашу управляющую организацию, ТСЖ или ЖСК».

В случае бездействия со стороны управляющей компании, следует обращаться в органы местного самоуправления или Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

