В Перми полицейские задержали подозреваемого в поджоге жилого дома Им оказался молодой человек, который не смог объяснить мотивы своего поступка

ГУ МВД России по Пермскому краю

В дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района Перми поступило сообщение о пожаре, который произошёл в многоквартирном доме на ул. Висимской.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа. В пожаре повреждения получило деревянное здание, однако никто из жильцов не пострадал. Полицейские собрали записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Эксперты подтвердили эту версию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Мотовилихинского района обнаружили и задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался молодой человек 2001 г.р., проживающий в Перми. Он не смог объяснить мотивы своего поступка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый заключён под стражу.

