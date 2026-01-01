Пермские спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину Он смог оперативно передать свои GPS-координаты Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермские спасатели вызволили из леса мужчину, потерявшего силы.

30 января спасателям поступил сигнал о помощи. Мужчина оказался в лесу возле п. Новые Ляды и не мог самостоятельно передвигаться. Он смог оперативно передать свои GPS-координаты спасателям, что позволило быстро направить группу №3 к месту происшествия. Прибыв на место, спасатели обнаружили пострадавшего, извлекли его из лесной чащи и передали бригаде скорой помощи для дальнейшего лечения.

Спасатели просят пермяков перед выходом в лес убедиться, что у них есть заряженный телефон и они знают, как определить и сообщить свои координаты. Подробную информацию можно найти по ссылке.

