Прокуратура Пермского края добилась взыскания с подрядчика в бюджет 28 млн рублей Надзорный орган оспорил допсоглашения Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры региона, признав недействительными дополнительные соглашения к муниципальным контрактам между подрядчиком и МКУ «Служба благоустройства г. Березники», а также МБУ «Управление благоустройства Соликамского городского округа».

Прокуратура оспорила дополнительные соглашения из-за необоснованных изменений в условиях контрактов, которые привели к дополнительным выплатам подрядчику на сумму более 28 млн руб. Этот факт был выявлен в ходе проверки исполнения государственного контракта в рамках национального проекта «Экология».

Суд постановил взыскать эти средства с подрядчика. После вступления решения в силу будет обеспечен контроль его исполнения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.