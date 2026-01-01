Компании Пермского края увеличили инвестиции в IoT-решения для бизнеса Они выросли на 7% за год Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Цифровая экосистема МТС провела исследование и оценила спрос на цифровые сервисы среди бизнеса в Пермском крае. Результаты показали, что в 2025 году компании региона активно инвестировали в решения на базе интернета вещей (IoT).

Инвестиции в IoT-решения в Пермском крае увеличились более чем на 7% по сравнению с тем же периодом 2024 года, что делает их самыми востребованными цифровыми услугами. Они опередили другие популярные направления, такие как видеоаналитика и облачные сервисы.

Транспортная отрасль стала лидером по внедрению IoT-технологий. Они помогают создать интеллектуальную систему управления парком и инфраструктурой: от телематики и контроля расхода топлива до предиктивного анализа состояния автомобилей и предотвращения аварий. На втором месте по внедрению IoT находится логистика, где технологии обеспечивают полную видимость цепочек поставок. Третьей по уровню использования IoT является промышленность, где платформы интернета вещей помогают создавать «умные» производства, обеспечивая дистанционный мониторинг оборудования, управление энергией и контроль качества процессов.

«Рост инвестиций пермского бизнеса в IoT — это показатель перехода от экспериментальных проектов к планомерной цифровой трансформации. Компании региона все чаще рассматривают интернет вещей не как технологическую опцию, а как стратегическую инфраструктуру. Она позволяет перестраивать бизнес-модели: переходить от продажи продукта к предоставлению сервиса, внедрять удаленный контроль и предиктивную аналитику, что в итоге создает принципиально новый уровень надежности, прозрачности и клиентского опыта. Именно этот переход к бизнесу, основанному на данных, и объясняет лидирующую востребованность IoT-решений», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

