В Прикамье двух браконьеров оштрафовали на 80 тысяч рублей

Сергей Глорио

Чайковский городской суд вынес решение по делу двух браконьеров из Удмуртии.

В начале мая прошлого года в Чайковском городском округе государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов Пермского края поймал двух жителей Ижевска, которые незаконно ловили рыбу в Каме в нерестовый период. Нарушителей задержали вблизи Гравийного завода. У них изъяли три рыболовные сети размером 30 на 1,5 м — запрещенные орудия лова.

Злоумышленники поймали лещей, плотву и чехонь, что нанесло государству ущерб в размере 14 тыс. руб. Это были их первые нарушения, и они полностью признали вину, искренне раскаявшись. В качестве компенсации они возместили ущерб и сделали благотворительное пожертвование в размере 3937,50 руб. каждый в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Учитывая обстоятельства дела, Чайковский городской суд принял решение освободить подозреваемых от уголовной ответственности. Вместо этого они были обязаны выплатить судебный штраф 40 тыс. руб. каждый. Решение пока не вступило в законную силу.

