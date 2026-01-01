Пермское УФАС проверит цены на хлеб В 2025 году он подорожал на 11-13% Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

По поручению центрального аппарата ФАС России Пермское управление антимонопольной службы проведёт проверку цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверки будут изучены финансово-экономические показатели производителей хлеба и их сбытовых структур за 2025 год. Если будут выявлены нарушения, УФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Рост цен на хлеб в России в 2025 году оказался значительным: ржаной хлеб подорожал более чем на 13%, а пшеничный — свыше 11%. Эксперты связывают это с сокращением посевных площадей и общим увеличением затрат на производство и логистику.

