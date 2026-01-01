В Перми ожидается потепление до -15 градусов На севере региона синоптики прогнозируют снегопады, а на юге — похолодание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 5 февраля, в Пермском крае наблюдаются значительные различия погодных условий в зависимости от района. В Перми ожидается небольшой снег, температура воздуха ночью достигнет отметки -25…-23°С, днём потеплеет до -17…-15°С. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В южной части региона погоду определяют влияния промежуточного гребня антициклона, перемещающегося с юга европейской территории России. Южный и юго-западный ветер усилится до 7−12 м/с. Ночью столбик термометра опустился до -27…-22°С, местами до -32°С., при этом днём, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до -20…-15°С.

На севере Прикамья ситуацию осложняют фронты циклона, проходящего вдоль берегов северных морей. Здесь сохранится облачность с небольшими и умеренными осадками в виде снега. Западный ветер скоростью 6−11 м/с принес ночную температуру -22…-17°С. Днём ожидается, что температура повысится до -15…-10°С, а на северо-западе даже до -5°С.

